Concert en forêt avec NO MAD Des Oiseaux la nuit | Château des Bretonnières Lieu-dit La Bretonnière Erbrée, samedi 8 juin 2024.

Dans le cadre de la saison culturelle estivale au Château des Bretonnières à Erbrée.

Succès du festival d’Avignon OFF, Album de septembre dans Télérama (TTTT), No Mad s’invite à Thélème pour un concert acoustique et à la bougie en forêt.

le programme déroule la quasi-totalité de l’extraordinaire LES OISEAUX LA NUIT, leur dernier album en date. La voix claire, si parfois tamisée, d’Élodie Lordet se détache ou se fond dans une texture soyeuse d’instruments à cordes et de percussions, chacun d’eux donnant également de la voix pour cet effet choral qui achève d’enchanter un public captif. Télérama / François Gorin Septembre 2023

Des oiseaux la nuit dans les meilleurs albums de septembre de Télérama

En nous faisant perdre tous repères musicaux, No Mad ne nous laisse que la beauté et la magie (…). Les textes, modernes et sans âge, sont à la hauteur de cette ambiance onirique, remplis d’amour, d’émerveillement et d’humanisme, le tout sans aucune mièvrerie. FrancoFans / Julie de Benoist Octobre 2023

No Mad, c’est un déferlement doux de sentiments ça prend de la pointe des pieds à la racine des cheveux, le sang devient une rivière qui coule et irrigue le cerveau, le cœur, le corps. Vivant Mag / Myriam Chazalon Festival d’Avignon Juillet 2023

Textes de Pierre Dodet

Élodie Lordet Chant lead, percussions, mélodica Pierre Lordet Composition, clarinettes, guitare et bouzouki & chant Nicolas Lopez Violon, alto, foot bass & chant Elisabeth Renau Violoncelle & chant François Vinoche Batterie, percussions, mélodica, guitalele & chant

Production la Curieuse

Coproductions Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence / Saint-Martin d’Hères en scène / Musiques au Comptoir, Fontenay-sous-Bois / Le Diapason, Saint Marcellin Soutiens Département de la Drôme / Région Auvergne Rhône-Alpes / DRAC Auvergne Rhône-Alpes / CNM

> Bar & assiettes gourmandes à partir de 19h

> Début du concert à 20h30

> Durée 1h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 20:30:00

fin : 2024-06-08 22:00:00

Lieu-dit La Bretonnière Château des Bretonnières

Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne theleme.arts@gmail.com

