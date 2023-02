Concert en faveur d’ukrainiens blessés : festival de chants basques et ukrainiens Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-étienne-de-Baïgorry

Concert en faveur d’ukrainiens blessés : festival de chants basques et ukrainiens, 25 février 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry . Concert en faveur d’ukrainiens blessés : festival de chants basques et ukrainiens Eglise Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrenees-Atlantiques

2023-02-25 – 2023-02-25 Saint-Étienne-de-Baïgorry

Pyrenees-Atlantiques Chanteurs et groupes : Erramun Marticorena, Guy Saldubehere, Baionako polifoniak, Menditarrak, Magali Zubillaga, Mattin Lerissa, Peio Serbielle. Plats ukrainiens à partir de 18h30 à la salle Plaza Xoko sur réservation par téléphone. Chanteurs et groupes : Erramun Marticorena, Guy Saldubehere, Baionako polifoniak, Menditarrak, Magali Zubillaga, Mattin Lerissa, Peio Serbielle. Plats ukrainiens à partir de 18h30 à la salle Plaza Xoko sur réservation par téléphone. +33 6 23 11 58 90 Tambourin

Saint-Étienne-de-Baïgorry

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-étienne-de-Baïgorry Autres Lieu Saint-Étienne-de-Baïgorry Adresse Eglise Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrenees-Atlantiques Ville Saint-Étienne-de-Baïgorry lieuville Saint-Étienne-de-Baïgorry Departement Pyrenees-Atlantiques

Concert en faveur d’ukrainiens blessés : festival de chants basques et ukrainiens 2023-02-25 was last modified: by Concert en faveur d’ukrainiens blessés : festival de chants basques et ukrainiens Saint-Étienne-de-Baïgorry 25 février 2023 Eglise Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Saint-étienne-de-Baïgorry

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrenees-Atlantiques