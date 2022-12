Concert en faveur du Téléthon Lescar Lescar Lescar Catégories d’évènement: Lescar

Concert en faveur du Téléthon 8 Avenue André-Marie Ampère Jam Pub Lescar Pyrénées-Atlantiques

2023-01-07 – 2023-01-07

Lescar EUR 10 10 U2 Legend Tribute Par le Jampub et l'association Lescar Fraternité.

Revi vez en Live, les plus grands succès du groupe mythique U2 !

Revi vez en Live, les plus grands succès du groupe mythique U2 ! U2 Legend Tribute Par le Jampub et l’association Lescar Fraternité.

