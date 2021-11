Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois, Oise Concert en faveur du Téléthon Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Concert en faveur du Téléthon Crépy-en-Valois, 4 décembre 2021, Crépy-en-Valois. Concert en faveur du Téléthon Crépy-en-Valois

2021-12-04 – 2021-12-04

Crépy-en-Valois Oise Rendez-vous le samedi 4 décembre à 14h30 à la salle des fêtes de Crépy-en-Valois pour un concert organisé par l’école de musique Érik Satie en faveur du Téléthon. Pass sanitaire obligatoire Informations au 03 44 59 28 90 Rendez-vous le samedi 4 décembre à 14h30 à la salle des fêtes de Crépy-en-Valois pour un concert organisé par l’école de musique Érik Satie en faveur du Téléthon. Pass sanitaire obligatoire Informations au 03 44 59 28 90 +33 3 44 59 28 90 Rendez-vous le samedi 4 décembre à 14h30 à la salle des fêtes de Crépy-en-Valois pour un concert organisé par l’école de musique Érik Satie en faveur du Téléthon. Pass sanitaire obligatoire Informations au 03 44 59 28 90 Pixabay

Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois, Oise Autres Lieu Crépy-en-Valois Adresse Ville Crépy-en-Valois lieuville Crépy-en-Valois