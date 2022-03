CONCERT EN FAVEUR DE L’UKRAINE AVEC JEAN-MICHEL REY Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

CONCERT EN FAVEUR DE L'UKRAINE AVEC JEAN-MICHEL REY Épinal, 23 avril 2022, Épinal. CONCERT EN FAVEUR DE L'UKRAINE AVEC JEAN-MICHEL REY MJC Savouret 30 RUE DES SOUPIRS Épinal

2022-04-23 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-23 23:00:00 23:00:00

Épinal Vosges Épinal Nous organisons un concert en faveur de l’Ukraine le samedi 23 avril à la MJC Savouret

_ Concert enfant “Le printemps est là” à 18h

_ Concert adulte, reprises de chansons françaises à 20h30 Les fonds seront reversés à l’association HelpUkraine88

Réservation directement à la MJC Savouret +33 3 29 82 12 59 JPEG

MJC Savouret 30 RUE DES SOUPIRS Épinal

