Meuse

CONCERT EN FAMILLE 'HISTOIRES DE GUITARES' Bar-le-Duc, 23 mars 2022, Bar-le-Duc.

2022-03-23 18:00:00 – 2022-03-23 19:00:00

Bar-le-Duc Meuse « Histoires de guitares » est un voyage dans le temps et l’espace.

Du Moyen-Âge carolingien jusqu’aux instruments futuristes en carbone, des origines mésopotamiennes aux voyages mauresques le long de l’Afrique du Nord, de la civilisation mozarabe à la dispersion européenne, le passage d’une rive à l’autre de l’Océan Atlantique au gré des migrations, Gaëdic Chambrier nous emmène en voyage. Chaque instrument est joué dans son répertoire propre, les anecdotes fusent, les précisions sur la lutherie, l’organologie, les musiciens et compositeurs viennent assouvir la curiosité générée par la vision panoramique de ces dizaines d’instruments (tous de grande lutherie) présentés sur scène, certains très anciens. G. Chambrier

Bar-le-Duc

