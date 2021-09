Concert en Famille ⸱ L’orchestre et les cinq jongleurs ⸱ Séance #1 Théâtre Pitoëff, 20 novembre 2021, Genève.

Faire du jonglage avec de vrais instruments de musique? Présenter un numéro d’acrobatie avec le chef d’orchestre? Jouer des pièces classiques avec des tubes volants? Grâce à ce spectacle enchanteur et captivant, tout devient possible! En collaboration avec la célèbre compagnie Les Objets Volants, GECA vous propose un périple ébouriffant, alliant le monde de l’orchestre à l’univers de l’acrobatie et du jonglage. **CIE LES OBJETS VOLANTS** ondée en 1999 par Denis Paumier, la compagnie Les Objets Volants est l’une des troupes de cirque les plus innovantes, singulières et audacieuses de la scène internationale. A travers un répertoire riche et éclectique qui met l’accent sur une nouvelle manière d’aborder le jonglage et l’acrobatie, les spectacles de la compagnie font dialoguer les arts du cirque avec le théâtre, la pantomime, la musique, les arts plastiques, les mathématiques et la philosophie. Grâce à une approche artistique inédite, surprenante et courageuse, les artistes de la compagnie questionnent l’existence humaine et dépoussièrent les codes et les traditions de l’univers du cirque via divers modes d’expression, d’une modernité fulgurante. La compagnie a collaboré avec de célèbres artistes issus du monde de la danse, du théâtre, de la musique et du cirque, tels que Maksim Komaro, Jay Gilligan, Ville Walo, Gandini Juggling, les sœurs Labèque, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et le Geneva Camerata. Parmi les plus célèbres créations de la compagnie, nous pouvons citer « Liaison Carbone », « La Dynamique des Trois Corps », « Zone 51 » et « Un Cirque à L’Orchestre », toutes acclamées par le public et la presse à l’international. **David Greilsammer** – direction Sacré Révélation aux Victoires de la Musique et distingué à cinq reprises par le New York Times, David Greilsammer est reconnu comme l’un des artistes les plus audacieux de sa génération. Chef d’orchestre et pianiste, il porte une affection particulière aux projets innovants, à la création contemporaine et aux passerelles entre les arts et les cultures. Il est le directeur musical et artistique du Geneva Camerata.

de 10.- à 25.- CHF

