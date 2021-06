Cattenom Cattenom Cattenom, Moselle CONCERT EN EXTÉRIEUR DE L’ORCHESTRE JUNIOR ET DU GRAND ORCHESTRE D’HARMONIE Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

CONCERT EN EXTÉRIEUR DE L’ORCHESTRE JUNIOR ET DU GRAND ORCHESTRE D’HARMONIE Cattenom, 25 juin 2021-25 juin 2021, Cattenom. CONCERT EN EXTÉRIEUR DE L’ORCHESTRE JUNIOR ET DU GRAND ORCHESTRE D’HARMONIE 2021-06-25 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-25 A l’arrière de la Mairie 39 rue des Châteaux

Cattenom Moselle Cattenom Sous la direction de Sébastien Berettoni, l’association Cattenom Loisirs et Culture a le plaisir de vous présenter son orchestre Junior (composé de 45 musiciens) ainsi que son Grand Orchestre d’Harmonie (composé de 50 musiciens) lors d’un concert gratuit. Ramenez votre chaise ou transat et profitez d’un moment musical ! cattenomloisirsculture@gmail.com +33 3 82 55 49 95 https://www.clc-cattenom.com/ Cattenom Loisirs Culture dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cattenom, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Cattenom Adresse A l'arrière de la Mairie 39 rue des Châteaux Ville Cattenom lieuville 49.40707#6.24534