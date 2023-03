Concert en duo | Une Soirée au Pays du Blues Près de l’église Saint Jacques, 22 juillet 2023, Bergerac .

Concert en duo | Une Soirée au Pays du Blues

2023-07-22 – 2023-07-22

Bergerac

Dordogne

EUR 10 10 Duo Philippe Francès ( Guitare/ Chant ) et Michel Herblin (Harmonica)

» Une soirée au Pays du Blues » est un spectacle écrit en Français , qui s’appuie sur l’Histoire du Blues. Il évoque d’abord les racines douloureuses : l’esclavage, la ségrégation. ll s’inspire des musiques du Delta Blues pour raconter des histoires d’hier et d’aujourd’hui , avec aussi l’humour présent dans ce style de musique. Et puis, c’est une Histoire qui comporte aussi ses moments d’Espoir , de Résilience et de Joie. Emotions, Rire, Découverte sont au rendez-vous.

Comme un griot africain, Philippe aime conter des histoires, aérées par la sensibilité de Michel Herblin, harmoniciste internationalement reconnu.

+33 6 30 69 44 02

Philippe Frances

Près de l’église Saint Jacques Place du Livré de Vie Bergerac

