Concert en duo Art en Loft Salies-de-Béarn, samedi 10 février 2024.

Concert en duo Art en Loft Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10

Un concert en duo avec au saxophone, Sylvaine Rouveyrol et Tatiana Panina au piano. Sylvaine Rouveyrol a étudié la musique aux Conservatoires de Besançon, Boulogne-Billancourt et Bordeaux avec Jean-Marie Londeix. Depuis 1994, elle enseigne le saxophone et la musique de chambre au Conservatoire à Rayonnement Départemental des Landes en tant que professeur certifié.Joue en duo, trio, quatuor et comme soliste en France et à l’étranger. Tatiana PANINA est accompagnatrice diplômée d’état et soliste mais également cheffe de choeur. Toutes deux interpréteront avec virtuose les oeuvres de Milhaud, Gershwin, Debussy, Piazzola, Ortiz Iturralde … Réservation vivement conseillée.

EUR.

Art en Loft 8 Rue de la Fontaine Salée

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine artenloft@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Béarn des Gaves