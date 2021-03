Sarcelles Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Sarcelles, Val-d'Oise Concert en direct : Deux pianistes, quatre mains Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Val-d'Oise

Concert en direct : Deux pianistes, quatre mains
Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire, le dimanche 21 mars à 15:00

Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire, le dimanche 21 mars à 15:00

**Programme du concert : Deux pianistes, quatre mains** Par **Miran DEVETAK** et **Mario VACHON**, professeurs au Conservatoire à Rayonnement Communal de la ville de Sarcelles 1 – **Franz SCHUBERT** : Fantaisie en fa mineur opus 103 2 – **Robert SCHUMANN** : Bilder Aus Osten opus 66

N0, 1 ,2, 3 ,4, 5, 6. 3 – **Georges GERSHWIN** (arrangement de Guy Campion) :

– Embraceable you

– Summertime

– I Got Rhythm 4 – **Astor PIAZZOLLA** :

– Café 1930

– Libertango Événement diffusé sur :

Facebook : @Sarcellesmaville

YouTube : SarcellesTV

Twitch : [[https://www.twitch.tv/sarcellestv](https://www.twitch.tv/sarcellestv)](https://www.twitch.tv/sarcellestv)

Gratuit

Miran Devetak et Mario Vachon, professeurs au Conservatoire de Sarcelles vous offrent un panorama surprenant du piano romantique à quatre mains en direct sur Facebook, Youtube et Twitch.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T15:00:00 2021-03-21T16:30:00

