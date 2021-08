Concert en avant- Premiere: Falsetas: Duo de Violon – Yardani Torres & Marc Crofts Autre lieu, 12 septembre 2021, Genève.

En avant- Premiere: ——————- Falsetas: Duo de Violon ———————– ### Yardani Torres & Marc Crofts ### Dimanche 12 septembre à 19h00 En flamenco, la falseta est une brève section instrumentale, généralement assurée par la guitare, entre les parties chantées. ​ Le violon n’étant ni tout à fait une voix, ni tout à fait une guitare, comment l’intégrer exclusivement dans le monde du flamenco? ​Voici le défi que se sont lancés Yardani Torres Maiani et Marc Crofts, en passant par une étude et une déconstruction des éléments propres à cette musique, les deux musiciens ont mis en place une véritable grammaire du violon flamenco. Le duo propose un programme de compositions originales, fermement ancré dans des formes traditionnelles, tout en utilisant des moyens contemporains. ​ FALSETAS c’est la rencontre du violon et du flamenco, mais aussi le regard croisé de Yardani et de Marc, dans un dialogue nourri par l’influence de la musique classique et par le jazz. ​ Ce concert en petit comité sera l’avant-première de la création du projet. Le public aura accès pour la première fois à une musique jusqu’ici jamais entendue. Dimanche 12 septembre à 19h00. Places limitées, participation: 30frs. pp Information et réservation: 022 548 37 33 / [info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch) Centre Culturel Espace Diamono 4b rue de Moraines 1227 Carouge

