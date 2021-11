Concert en automne – Festival TEMPO 2 quai du Lénigo, 19 novembre 2021, Le croisic.

Concert en automne – Festival TEMPO

2 quai du Lénigo, le vendredi 19 novembre à 20:30

DEUXIÈME RENCONTRE MUSICALE AUTOMNALE du CROISIC Le temps est venu de se retrouver dans les salles de spectacle et de renouer avec le partage d’émotions avec les interprètes et les spectateurs. Cette deuxième édition a donc un parfum particulier pour tous nos fidèles festivaliers enthousiastes à l’idée de découvrir ou redécouvrir de jeunes talents. Festival TEMPO Piano Classique propose ce concert unique, à la Salle Jeanne d’Arc du Croisic, le 19 novembre 2021, à 20h30, 2 quai du Lénigo. Réservation dès le mardi 2 novembre 2021 Billetterie en ligne : www.festival-tempo-piano-classique.com Billetterie Office du Tourisme du Croisic : sur place ou 02 40 23 00 70 TARIF : 18 € et 9€ pour les moins de 26 ans. Placement libre et entracte. Notre invité : SÉLIM MAZARI Nommé Révélation soliste des Victoires de la musique classique 2018, Sélim Mazari est une des étoiles montantes de la scène classique française. Il fait partie des derniers élèves de Brigitte Engerer au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Très tôt, il s’affirme sur la scène où son aplomb et sa sensibilité font merveille. Ses prestations authentiques et originales enthousiasment le public qu’il soit ou pas mélomane. Pour le critique Alain Lompech « Sélim Mazari ouvre en grand les portes du rêve à travers un jeu de piano souverain de maîtrise et de science de l’acoustique ». Réalisation ARTS&BALISES/L’ASSOCIATION – CO-PRODUCTION VILLE DU CROISIC

DEUXIÈME RENCONTRE MUSICALE AUTOMNALE du CROISIC Le temps est venu de se retrouver dans les salles de spectacle et de renouer avec le partage d’émotions avec les interprètes et les spectateurs. …

2 quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T06:30:00