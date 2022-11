CONCERT EN ATTENDANT NOËL Ludres Ludres Catégories d’évènement: Ludres

Meurthe-et-Moselle Ludres Le 14 décembre prochain, à 20h, la salle de spectacle Chaudeau, à Ludres, mettra la solidarité à l’honneur, dans le cadre du concert « En attendant Noël ». Cette représentation musicale et chorégraphique a pour objectif, avec l’aide de la Croix Rouge d’apporter un soutien culturel aux Ukrainiens réfugiés sur le territoire du Grand Nancy. +33 3 83 26 14 33 http://www.ludres.com/ Espace Chaudeau 1 Rond-point Chaudeau Ludres

