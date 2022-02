Concert en appart : RAHEWL Marseille 13, 2 mars 2022, Marseille.

Premier concert en appartement des soirées “Live On Mars” : mercredi 2 mars / à partir de 19h30 ________________________________ Pour cette 1ère date, on vous propose de découvrir l’artiste Rahewl (Gonzo Folk, Marseille) projet solo de Léo, membre éminent de Avenoir et Technopolice. Seul sur scène il distille une musique puissante aux accents folk. [https://www.youtube.com/channel/UCmSEA5PEGIiSmoNXNZKwGGA](https://www.youtube.com/channel/UCmSEA5PEGIiSmoNXNZKwGGA) [https://soundcloud.com/rahewlmusic](https://soundcloud.com/rahewlmusic) ________________________________ * Les places étant limitées (jauge de 40 personnes), la réservation est obligatoire. Pour celles et ceux qui souhaitent venir partager ce moment de musique intimiste et convivial, merci de nous faire parvenir un mail à : [resa.liveonmars@gmail.com](mailto:resa.liveonmars@gmail.com) (En précisant votre nom et le nombre de participant.e.s). * En vous confirmant votre résa par retour de mail, nous vous dévoilerons l’adresse exacte de nos hôtes pour cette soirée. ________________________________ RDV dès 19h30. Durée du concert environ 1h. Fin de la soirée aux alentours de 22h. Nous rémunérons les artistes en cachet Prix d’entrée conseillé : 10€ (comprenant l’adhésion à l’asso, ou en plus, à votre convenance). Petit bar sur place (bières et vin à 1€). Marseille centre. Rue de Rome. Au plaisir de vous y voir ! _________________________________ Plus de Rahewl : [https://www.facebook.com/RahewlMusic/](https://www.facebook.com/RahewlMusic/) [https://www.instagram.com/leo_aka_rahewl](https://www.instagram.com/leo_aka_rahewl) Partenaire soirée -> Les Tannantes [https://www.facebook.com/LTannantes](https://www.facebook.com/LTannantes)) Live On Mars : [https://www.facebook.com/Live-on-Mars-108380168450956](https://www.facebook.com/Live-on-Mars-108380168450956)

10€ sur réservation

