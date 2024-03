Concert « En apparence » par Tony Melvil & Marie Levavasseur Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, samedi 23 mars 2024.

Concert « En apparence » par Tony Melvil & Marie Levavasseur le samedi 23 mars 2024 à 15h, à l'espace Concorde. A partir de 6€.

Concert « En apparence » par Tony Melvil & Marie Levavasseur le samedi 23 mars 2024 à 15h, à l’espace Concorde. A partir de 6€.

Entre théâtre et musique live

En apparence, comme une nouvelle figure de style : un concert pour faire le point sur l’image qu’on a de soi et sur celle qu’on renvoie, pour inviter à sortir du rang et à s’affranchir des codes. Ni succession de chansons, ni défilé de haute couture, ce spectacle à la croisée du théâtre et de la musique live est un tableau vivant dans lequel les costumes s’amusent autant du dépouillement que de l’exubérance. Ici, la batterie se joue debout, la poésie se chante au violon et la guitare se porte en bandoulière sur un pyjama en satin. Même le décor ne tient pas en place dans ce concert où la mue se fait au son des voix qui s’entremêlent et nous rappellent que chaque jour est aussi un carnaval.

Cette représentation fait partie du dispositif Relax.

Roulez jeunesse : les spectateurs de « En apparence » sont invités à venir jusqu’à l’Espace Concorde en vélo samedi 23 mars à 14h ! Le trajet, au départ de La rose des vents, sera encadré par l’ADAV (Association droit au vélo).

Espace Concorde 51 chemin des crieurs 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France