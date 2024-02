Concert Emoi & moi A partir de 3 ans Run Ar Puns Châteaulin, dimanche 21 avril 2024.

A partir de 3 ans. Organisé dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance.

Depuis Le vilain petit canard, merveilleuse histoire d’Hans Christian Andersen sur le thème de la différence, de nombreux récits ont fait couler les plumes sur le sujet. Pour l’enfant, être, grandir, devenir, est un parcours parfois fastidieux où le regard des autres peut venir troubler l’image de soi. Mais, être différent, n’est-ce pas au contraire une force ?

Sur ce propos, le 7e art compte de nombreux chefs-d’œuvre évoquant aussi bien la différence physique, la solitude, la culture et les coutumes, la manière de voir le monde… Deux musiciens, Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel, se sont prêtés au jeu de la composition d’un ciné-concert rassemblant six courts métrages sur ce thème. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21

Run Ar Puns Route de Pleyben

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

