Concert: Emily Jane White Morlaix, 3 décembre 2022, Morlaix.

Concert: Emily Jane White

Pôle culturel du Roudour Rue Park ar Roudour Morlaix Finistre Rue Park ar Roudour Pôle culturel du Roudour

2022-12-03 – 2022-12-03

Morlaix

Finistre

Emily Jane White nous accompagne, depuis plus de 10 ans déjà, de ce chant envoûtant, et à travers celui-ci de la délicatesse de ses mélodies folk. Avec « Alluvion », son septième album, la musicienne californienne Emily Jane White prolonge son engagement social et politique. L’écriture et l’orchestration de ce dernier opus ouvrent cependant de nouvelles fenêtres. Elle s’écarte quelque peu des uniques sonorités folks et s’approche davantage des frontières du shoegaze et de la pop électronique. Ici se superposent la pulsation des synthétiseurs et des guitares, des toms acoustiques et des boîtes à rythmes. Entre espoir et lamentation, lumière et chant funèbre, les distorsions et les harmonies vocales s’accordent et se répondent. Demeurent chez elle, cette élégance et cette subtilité, et bien sûr ce chant unique, magnétique et lumineux…

« Un petit bijou d’écriture et de mélodies folk boisées servis par un chant somptueux » France Inter

« Une poésie militante magnifique » FIP

Ambroug a ra Emily Jane White ac’hanomp gant he c’han strobinellus abaoe ouzhpen 10 vloaz bremañ ha dre hennezh e laka ac’hanomp da brizañ flourded he zonioù folk.

Francesco Catania : guitare

électrique et basse

Dan Ford : batterie

Emily Jane White : clavier, guitare,

voix

espaceduroudour@orange.fr +33 2 98 15 20 90 http://www.espace-roudour.com/

dernière mise à jour : 2022-10-13 par