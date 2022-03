Concert – Emilie Zoé Saint-Brieuc, 8 mars 2022, Saint-Brieuc.

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2022-03-08 – 2022-03-08 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

ÉMILIE ZOÉ [rock lo-fi ]

Plus intense que de la folk, plus doux que du rock classique : dans cet entre-deux en noir et blanc, Émilie Zoé dessine son propre territoire. Tout d’abord, avec sa voix, qui se révèle fragile et brute, tour à tour caressante ou effrontée. La Suissesse, autrice-compositrice-interprète, rayonne aussi avec sa présence magnétique, en contraste avec le charme minimaliste de ses disques. Voilà sa marque de fabrique : un rock minutieusement arrangé, avec un soin qui souligne la profondeur des morceaux. Au final, ce touchant mélange de mélodies douces-amères et de textes énigmatiques nous plonge dans un espace sonore en mouvement, et cette voix qui toujours nous ramène à Émilie Zoé.

+33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/

