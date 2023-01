Concert : Emilie Yojenka Le Havre, 25 février 2023, Le Havre .

Concert : Emilie Yojenka

7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

2023-02-25 20:30:00

Le Havre

Seine-Maritime

“Un piano, quelques hérissons, deux albums, un clip et plusieurs “confi-lives”, Emilie Yojenka, autrice-compositrice-interprète qui tourne dans le région depuis maintenant 18 ans, vient faire sonner le piano du Poulailler et vous propose ses chansons sur le ton de l’humour, de la tendresse et de l’engagement humaniste.

Un voyage opératique à travers l’Europe et même au de-là, avec un détour romantique du côté de Schumann et pianistique auprès de Debussy.

contact@lepoulailler-lehavre.fr +33 2 35 43 32 10 https://lepoulailler-lehavre.fr/

Le Havre

