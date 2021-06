Issy-les-Moulineaux Esplanade de Guro,92130 Issy-Les-Moulineaux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Concert : Emilie Forbin (jazz et voix) esplanade de Guro Esplanade de Guro,92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Concert : Emilie Forbin (jazz et voix) esplanade de Guro Esplanade de Guro,92130 Issy-Les-Moulineaux, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Issy-les-Moulineaux. Concert : Emilie Forbin (jazz et voix) esplanade de Guro

le vendredi 2 juillet à Esplanade de Guro, 92130 Issy-Les-Moulineaux

Dans le cadre de sa programmation d’été, **Le Réacteur**, dispositif de musiques actuelles, vous propose en juillet des concerts en plein air à Issy-les-Moulineaux les vendredis. Émilie Forbin en concert esplanade de Guro vendredi 2 juillet 2021 à 16h et à 20h ——————————————————————————— ### entrée libre et gratuite [[https://www.youtube.com/watch?v=jsxnK39F3pM](https://www.youtube.com/watch?v=jsxnK39F3pM)](https://www.youtube.com/watch?v=jsxnK39F3pM) Toujours accompagnée par de talentueux musiciens de jazz, Emilie Forbin aborde les standards de Jazz et les rythmes suaves de la bossa nova avec cette voix cristalline et sensible qui donne un ton très personnel à ses interprétations. On a envie de fermer les yeux et de se laisser emporter dans ce voyage délicat à travers les explorations musicales d’Emilie Forbin, tandis que les musiciens portent les harmonies de la belle. Des duos qui expriment toujours la délicatesse, la passion et une certaine forme poésie, celle de la beauté du jazz. À écouter absolument assis dans un transat, comme un cadeau dans l’instant présent !

Entrée libre

Les concerts d’été du Réacteur en juillet à Issy ! Esplanade de Guro,92130 Issy-Les-Moulineaux 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T16:00:00 2021-07-02T17:00:00;2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Esplanade de Guro,92130 Issy-Les-Moulineaux Adresse 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Esplanade de Guro,92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux