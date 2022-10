Concert : Emile Parisien & Vincent Peirani Charleville-Mézières, 6 décembre 2022, Charleville-Mézières.

Concert : Emile Parisien & Vincent Peirani

Charleville-Mézières

2022-12-06 – 2022-12-06

Charleville-Mézières Ardennes

18 18 EUR Place du Théâtre Théâtre Charleville-Mézières

Abrazo. Étreinte. Accolade fraternelle. Existe-t-il une meilleure image pour le duo composé de l’accordéoniste Vincent Peirani et du saxophoniste soprano Émile Parisien ?« C’est comme un mariage », explique Peirani, « avec des hauts et des bas, rien de plus normal ! Mais en ce moment, nous avons très envie de jouer ensemble. » Il y a probablement peu de musiciens qui se connaissent aussi bien que Vincent Peirani et Émile Parisien.Après avoir rendu hommage aux musiciens et compositeurs de la Belle Époque, tels que Sydney Bechet ou encore Duke Ellington, pour ne citer qu’eux, Vincent Peirani et Émile Parisien partent à la découverte du tango argentin. Les deux hommes ont donné plus de mille concerts ensemble au cours des dix dernières années, dont plus de 600 en duo. Ils ont fait connaissance en 2010 dans le quartet du batteur Daniel Humair et n’ont cessé, depuis, de se produire côte-à-côte sur les plus grandes scènes du monde entier.Imaginé autour du tango, le projet Abrazo promène son élégance folle et sa mélancolie pure dans un bouillonnement rythmique et mélodique qui nous emballe instantanément.

