Vielle-Aure Vielle-Aure Hautes-Pyrénées, Vielle-Aure Concert Emile PARISIEN Vielle-Aure Vielle-Aure Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vielle-Aure

Concert Emile PARISIEN Vielle-Aure, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Vielle-Aure. Concert Emile PARISIEN 2021-07-21 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-21 22:30:00 22:30:00 Salle de conférence Place de la fontaine

Vielle-Aure Hautes-Pyrénées Vielle-Aure A 21h. Le fer de lance du renouveau du jazz français fait le pari d’un exercice inédit, celui du solo, du dialogue ludique avec soi-même. Émile donnant à entendre Parisien, en quelque sorte… avec quelques machines et son grain de folie intimiste.

Organisé par Le Parvis avec la Commune de Vielle-Aure http://www.parvis.net/ dernière mise à jour : 2021-07-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vielle-Aure Étiquettes évènement : Autres Lieu Vielle-Aure Adresse Salle de conférence Place de la fontaine Ville Vielle-Aure lieuville 42.82973#0.32722