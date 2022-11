Concert – Emile BILODEAU Belvézet Belvézet Catégories d’évènement: Belvézet

Gard

Concert – Emile BILODEAU Belvézet, 27 novembre 2022, Belvézet. Concert – Emile BILODEAU

Salle Polyvalente Belvézet Gard

2022-11-27 18:00:00 18:00:00 – 2022-11-27 Belvézet

Gard Belvézet Gard La valeur n’a rien à voir avec le nombre des années, la preuve, Émile Bilodeau n’a peut-être que 25 ans mais depuis des années ses chansons témoignent d’un fin sens de l’observation du monde, doublé d’un humour insolent et bienveillant ! dulocal@gmail.com http://www.lesagitesdulocal.fr/ Belvézet

dernière mise à jour : 2022-11-19 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Détails Catégories d’évènement: Belvézet, Gard Autres Lieu Belvézet Adresse Salle Polyvalente Belvézet Gard Destination Pays d'Uzès Pont du Gard Ville Belvézet lieuville Belvézet Departement Gard

Belvézet Belvézet Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belvezet/

Concert – Emile BILODEAU Belvézet 2022-11-27 was last modified: by Concert – Emile BILODEAU Belvézet Belvézet 27 novembre 2022 Belvézet gard Salle Polyvalente Belvézet Gard Destination Pays d'Uzès Pont du Gard

Belvézet Gard