Concert – Emezi Place du marché Ploumagoar Ploumagoar, mercredi 13 mars 2024.

Concert – Emezi Place du marché Ploumagoar Ploumagoar Mercredi 13 mars, 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-13 17:30

Fin : 2024-03-13 19:00

Un concert d’un duo pop en langue bretonne ! Mercredi 13 mars, 17h30 1

EMEZI, c’est un duo formé par Perynn Bleunven (chant, percussions) et Elise Desbordes (chant, claviers). EMEZI veut dire “dit-elle” en breton, nom qu’elles choisissent pour signifier leur volonté farouche de s’exprimer librement dans leur langue. Perynn et Elise se retrouvent autour de goûts communs. Elles s’affranchissent des codes de la musique bretonne pour s’inspirer d’artistes de haut vol comme Beyoncé, Jacob Collier, Ariana Grande ou encore Mayra Andrade. Au coeur d’EMEZI, l’attrait pour les polyphonies, l’harmonie jazz (surtout Elise!) les sons très pop (surtout Perynn!), le groove dancefloor. Un mélange unique en son genre !

Place du marché Ploumagoar Place du 8 mai 1945 22970 Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor