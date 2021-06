Concert EMEZI Plouédern, 12 juin 2021-12 juin 2021, Plouédern.

Concert EMEZI 2021-06-12 18:00:00 – 2021-06-12 19:30:00 Salle Steredenn Route du Stade

Plouédern 29800 Plouédern

EMEZI est un duo formé par Perynn Bleunven et Elise Desbordes, deux chanteuses composant en langue bretonne, entre jazz et pop, soul et R&B.

Concert organisé par la bibliothèque de Plouédern, en partenariat avec l’association Ti Ar Vro Landerne Daoulaz.

Sur inscription.

bibliotheque.plouedern@gmail.com +33 2 98 20 90 71 https://www.bibliotheque-plouedern.fr/

