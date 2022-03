Concert – Emel Saint-Brieuc, 18 mars 2022, Saint-Brieuc.

Concert – Emel La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

2022-03-18 – 2022-03-18 La Passerelle 1 Place de la Résistance

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Mémoires d’une jeune fille douée

En 2011, le titre Kelmti Horra (Ma parole est libre) avait fait de son auteure-interprète une des égéries de la révolution de jasmin. Presque 10 ans et 4 albums plus tard, dont le précédent, The Tunis Diaries, avait été enregistré dans la maison de son enfance durant le confinement, Emel Mathlouthi nous offre pour ce nouvel opus un petit bijou de sensibilité et d’émotion brute.

Sur scène, l’artiste engagée privilégie une mise en scène épurée, à l’image de son album acoustique, pour nous plonger au cœur de son intimité. Au son des cordes, voguant de l’arabe à l’anglais, son chant exceptionnel rend un hommage sincère à ses racines et souvenirs adolescents, dans une bouleversante mise à nu. Ou quand le dépouillement touche au sublime.

Tout public

accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/agenda

