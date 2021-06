Concert « Embarquement pour Cythère », par l’ensemble Le baroque nomade Musée Robert Dubois-Corneau, 20 août 2021-20 août 2021, Brunoy.

Concert « Embarquement pour Cythère », par l’ensemble Le baroque nomade

Musée Robert Dubois-Corneau, le vendredi 20 août à 19:00

Ariane Zanatta, chant et gestes, Iris Tocabens, viole de gambe, Florent Marie théorbe et guitare baroque, J.C.Frisch flutes. Comment faire entendre la musique des tableaux de Watteau qui représentent des concerts dans les jardins ? Quels airs sont joués par ces duos, trios, qui mêlent chant et instruments ? Et que dansent les jeunes beautés insouciantes sous les charmilles des jardins de la Régence ? La musique est là pour rapprocher les personnes, celles qui jouent, chantent ou écoutent. On dit des choses, sans avoir l’air d’y toucher, on conte fleurette, on flirte, dit-on à l’anglaise. Œuvres de François Couperin, Michel de la Barre, Marin Marais, Etienne Moulinié, J.B. Lully, A de Villeneuve.

Tableaux en musique

Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T19:00:00 2021-08-20T20:00:00