Concert : Emane Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: 35730

Pleurtuit

Concert : Emane Pleurtuit, 25 juin 2022, Pleurtuit. Concert : Emane Rue Ransbach-Baumbach Espace Delta Pleurtuit

2022-06-25 – 2022-06-25 Rue Ransbach-Baumbach Espace Delta

Concert suivant la finale du Delta Live. Il y a des artistes qui vous emmènent dans leur univers dès les premières notes. Emane est de ceux-là. Avec ce premier album "Like a Woman" elle délivre au fil des chansons son regard sur l'amour, qu'il soit familial, amical ou amoureux. Elle porte haut le statut de femme qu'elle aime défendre, avec ses faiblesses et ses forces. Emane se tourne désormais vers un univers R'N'B contemporain. Se laisser porter par la voix tantôt douce, tantôt puissante d'Emane ; se laisser porter par ses messages d'amour et d'espoir : voilà la belle promesse de "Like a Woman". Samedi 25 juin 2022 – 20h30 – Espace Delta Pleurtuit +33 2 99 88 84 22 https://www.pleurtuit.com/agenda/delta-live-4/

