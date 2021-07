CONCERT : ELTONOLOGY Bitche, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Bitche.

20:30:00 – rue du général De Gaulle Parc du Stadtweiher

Bitche Moselle Bitche

Dans le cadre des Escales de l’été, retrouvez de nombreuses animations à Bitche !

Le groupe Eltonology propose un spectacle grandiose révélant l’univers du légendaire Elton John.

Vous aurez le plaisir d’écouter la plupart des tubes d’Elton tels que : Candle In The Wind, Rocket Man, Bennie And The Jets, et bien plus encore ! Une voix incroyable, des musiciens hors pair pour un hommage à la hauteur d’un artiste inoubliable !

Buvette et petite restauration sur place.

animation@ville-bitche.fr +33 3 87 96 00 13 http://www.ville-bitche.fr/

