Orbec

Concert Elsa Kopf Orbec, 21 mai 2022, Orbec. Concert Elsa Kopf Petit Moulin d’Orbec 15 rue Saint Pierre Orbec

2022-05-21 – 2022-05-21 Petit Moulin d’Orbec 15 rue Saint Pierre

Orbec Calvados Orbec Elsa Kopf – Concert acoustique chansons folk “Le patrimoine industriel redessiné” exposition réalisé par les membres de l’atelier du lezardchromatique. Animation-illumination du lavoir “Les champignons flottent-ils ?” Éclairage, lampions, flambeau, projection…

Gratuit pour tous.

Pierres en Lumières au petit moulin d’Orbec

15 rue Saint Pierre, le samedi 21 mai à 21h00.

