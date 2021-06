Concert « Elodie Alice en trio » Eymet, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Eymet.

Concert « Elodie Alice en trio » 2021-07-29 – 2021-07-29

Eymet Dordogne Eymet

Une chanteuse de Jazz pétillante qui livrera un répertoire en français accompagné des

distingués Eddie Dhaini (guitare) et Johann Sekinger (sax tenor) le jeudi 29,

Yann Pénichou (guitare) et Laurent Vanhée (contrebasse) les vendredi 30 et samedi 31.

+33 5 53 63 36 73

Dan Martins