CONCERT ELMER FOOD BEAT La Bresse, 5 novembre 2022

ELMER FOOD BEAT c’est plus de 1000 concerts à travers la France et l’Europe et des millions de kilomètres parcourus, ELMER FOOD BEAT c’est plus d’un million de disques vendus, des morceaux repris par plusieurs générations et des disques d’or et de platine, ELMER FOOD BEAT c’est l’Olympia à guichet fermé, une victoire de la musique et des milliers de filles montées sur scène… ELMER FOOD BEAT c’est un 6ème album (Back in Beat) sorti en 2019, ELMER FOOD BEAT c’est le remède contre la morosité, le traitement idéal pour une guérison totale… https://my.weezevent.com/elmerfoodbeat-labresse

