Concert Ellie James Doggo Rue René-Yves Creston Saint-Brieuc, samedi 10 février 2024.

Doggo met à l’honneur nos compagnons les plus mignons et les plus attachants : les chiens ! Découvrez le nouveau ciné-concert d’Ellie James et plongez dans son univers tout en fantaisie pop, que vous soyez petit·e ou grand·e. .

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-10 11:40:00



