Concert « Ellen Doodz » ZAC du Mont de Magny Gisors, samedi 24 février 2024.

Concert « Ellen Doodz » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Ellen Doodz est un groupe de reprises pop/rock, composé de Kiki au chant et de Lena aux chœurs, de Maxens à la guitare, d’Arnaud à la batterie et d’Antoine à la basse.

Le répertoire est composé de titres connus, mais aussi de titres un peu oubliés , rarement repris.

Deux chanteuses explosives, un pur power trio et du bon son, c’est ça Ellen Doodz !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

