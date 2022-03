Concert Ellen Birath & The Shadow Cats Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

Concert Ellen Birath & The Shadow Cats Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye, 3 avril 2022, Saint-Jean-de-Braye. Concert Ellen Birath & The Shadow Cats

Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye, le dimanche 3 avril à 17:00

Ellen Birath sera accompagnée par The Shadow Cats, des musiciens venus d’horizons très divers pour un concert Jazz, R’n’B et Rock and Roll. Concert organisé par du Blues O’swing

Tarifs : 20 / 17€

Concert Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye 193 rue Jean Zay 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T17:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye Adresse 193 rue Jean Zay 45800 Saint-Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret

Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

Concert Ellen Birath & The Shadow Cats Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye 2022-04-03 was last modified: by Concert Ellen Birath & The Shadow Cats Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye 3 avril 2022 Saint-Jean-de-Braye Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye Loiret