Concert : Ella Zacap Mezières-Lez-Cléry Mezieres-lez-clery, samedi 7 septembre 2024.

Début : 2024-09-07T20:00:00+02:00 – 2024-09-07T22:00:00+02:00

Cinq chanteuses, les pieds dans la terre, vous ouvrent les portes de leur jardin… Elles y ont fait pousser quelques « plantes vocales rares » glanées aux quatre coins du Monde. A Capella ou accompagnés d’un guitariste, tapant sur des peaux ou mêlant leurs souffles, elles déclinent leurs âmes jardinières tout à tour délicates, sauvages, drôles et émouvantes… Plus qu’un simple concert, « Dans mon jardin » est un véritable spectacle de Chants du Monde, mis en scène, autour de la thématique du jardin, lieu d’intimité et de sensualité.

Mezières-Lez-Cléry 36 Rue du Bourg, Mezieres-lez-clery Mezieres-lez-clery

© Tony ERB