Ensemble baroque toulousain, la Compagnie Eranos propose ici une plongée dans l’Angleterre des 16ème et 17ème siècles : danses instrumentales en consort (Holborne, Alberti), airs mélancoliques (Bennett, Purcell), polyphonies vocales (Morley, Dowland, Tallis), batailles (Hume) et autres fantaisies pour clavecin seul (Sweelick, Purcell) seront au rendez-vous. Un voyage dans cet univers anglais si doux-amer, aux teintes subtiles, vous sera proposé au son des violes de gambe, du violon, du clavecin, et bien sûr, de la voix.

Sur inscription: résidents de Nevers et son agglomération : 12€ (6€ tarif réduit) / résidents hors agglomération : 15€ (7,50€ tarif réduit)

Ensemble baroque qui propose une plongée dans l'Angleterre des 16ème et 17ème siècles.

