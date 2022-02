Concert – Elina Jones (duo voix guitare) Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Concert – Elina Jones (duo voix guitare) Chalon-sur-Saône, 11 mars 2022, Chalon-sur-Saône. Concert – Elina Jones (duo voix guitare) La Cathé by Mr Moustache 7 et 9 place saint Vincent Chalon-sur-Saône

2022-03-11 – 2022-03-11 La Cathé by Mr Moustache 7 et 9 place saint Vincent

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire EUR 0 Ex-ingénieure en chimie, Elina Jones est une chanteuse autodidacte d’origine malgache. En 2016, elle quitte le confort d’une vie de jeune cadre dynamique, pour se consacrer entièrement à sa passion : la musique afro-américaine (Soul, Blues et, Funk) des années 50 à 70. Nous vous invitons à réserver votre table pour diner, au 0385412755, ou depuis notre site internet afin de profiter un maximum de cette soirée.

Entre amis ou en famille, venez passer un moment agréable, dans notre lieu chaleureux. Mr. Moustache à hâte de vous accueillir. La Cathé by Mr Moustache 7 et 9 place saint Vincent Chalon-sur-Saône

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse La Cathé by Mr Moustache 7 et 9 place saint Vincent Ville Chalon-sur-Saône lieuville La Cathé by Mr Moustache 7 et 9 place saint Vincent Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Concert – Elina Jones (duo voix guitare) Chalon-sur-Saône 2022-03-11 was last modified: by Concert – Elina Jones (duo voix guitare) Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 11 mars 2022 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire