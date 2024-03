Concert élèves du collège de Chateauneuf la Forêt à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse, mardi 14 mai 2024.

Concert élèves du collège de Chateauneuf la Forêt à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse Haute-Vienne

Les élèves de 5e et de 4e du collège de Châteauneuf la Forêt nous présenteront leurs chansons,

autour du voyage et de l’amour. Ce projet a pu aboutir grâce à votre association et le proviseur de

l’établissement. Ce sont 70 élèves, accompagnés d’Amélie Amblard, professeur de français, qui se

sont réunis régulièrement avec enthousiasme pour ce travail littéraire et musical, avec Philippe

Lars, auteur-compositeur et Anne-Sophie Gache, grammairienne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 15:00:00

fin : 2024-05-14

Le Puyjoubert La maison du Berger

La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine emfdsp@gmail.com

