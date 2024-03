CONCERT ELECTROPLUME BIRDRUMS KIDS rue de Ranrouët Herbignac, samedi 4 mai 2024.

CONCERT ELECTROPLUME BIRDRUMS KIDS rue de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique

Un plongeon dans l’univers musical des oiseaux pour les 5-12 ans.

Pour les plus petits et les plus grands, Christophe Piot à travers son projet Electroplume accompagne les chants d’oiseaux avec sa batterie.

Un concert pédagogique qui permet d’aborder la découverte des oiseaux de façon artistique et sonore.

À partir de 5 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 16:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

rue de Ranrouët Château de Ranrouët

Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

L’événement CONCERT ELECTROPLUME BIRDRUMS KIDS Herbignac a été mis à jour le 2024-02-29 par eSPRIT Pays de la Loire