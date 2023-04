Concert électroacoustique Québec-Ukraine Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Concert électroacoustique Québec-Ukraine Médiathèque Marguerite Duras, 1 juillet 2023, Paris. Le samedi 01 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Projet de collaboration internationale pour artistes émergents de Montréal et Kyiv Au programme de ce concert, quatre œuvres inédites pour électroacoustique et instrumental issues d’une collaboration croisée entre musicien·ne·s du Vivier InterUniversitaire (Montréal) et de l’Académie nationale de musique d’Ukraine (Kyiv). Une très belle opportunité de découvrir la génération émergente en composition et en interprétation d’Ukraine et du Québec ! Ce concert marque leur sortie de résidence artistique réalisée à Paris au Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France du 20 au 29 juin 2023. Le projet a été commissionné par Jeffrey Stonehouse, directeur artistique du Vivier, présentateur majeur de musique nouvelle sur la scène culturelle québécoise et Alla Zagaykevych, compositrice et professeure associée au département de composition de l’Académie nationale de musique d’Ukraine. Concert présenté par Le Vivier et l’Association de la musique électroacoustique d’Ukraine (UAEM), en collaboration avec la Médiathèque Marguerite Duras. Participant·e·s : Compositeurs.trices : Mariia Arestovych (Kyiv), Oleksiia Suk (Kyiv), Philippe Macnab-Séguin (Montréal), Lily Koslow (Montréal) et Jules Bastin-Fontaine (Montréal) Interprètes : Guy Lavoie, saxophones alto et soprano (Montréal) et Illia Bondarenko, violon (Kyiv) Assistant technique : Émile Gingras Therrien Avec le soutien de nos partenaires : Le Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France, Le Centre culturel canadien à Paris, Octopus Student Scientific and Creative Society et Le Vivier InterUniversitaire (ViU), Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), La Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ), LOJIQ, l’Université McGill, le Conservatoire de musique de Montréal. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR

Groupe Le Vivier

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Duras Adresse 115, rue de Bagnolet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Duras Paris

Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert électroacoustique Québec-Ukraine Médiathèque Marguerite Duras 2023-07-01 was last modified: by Concert électroacoustique Québec-Ukraine Médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras 1 juillet 2023 Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris

Paris Paris