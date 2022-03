Concert électroacoustique – Les jeux de l’ouïe Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert électroacoustique – Les jeux de l’ouïe Médiathèque Marguerite Duras, 25 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 juin 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit

Concert de fin d’année la classe d’électroacoustique du conservatoire du 20ème arrondissement Georges Bizet Les jeux de l’ouie Concert de fin d’année la classe d’électroacoustique du conservatoire du 20ème arrondissement Georges Bizet. Le cursus de composition du conservatoire présente les créations des étudiants.es compositeurs. L’ouïe et notre cerveau sont nos principaux outils pour écouter jouer les sons et les bruits, avant n’importe quel instrument de musique. A quel moment la musique commence ? La spatialisation des sons dans un dispositif multi-phonique est notre règle du jeu concertante. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)

Contact : 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://twitter.com/DurasBib Concert;Enfants;Musique

Date complète :

2022-06-25T14:00:00+01:00_2022-06-25T16:00:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Duras Adresse 115, rue de Bagnolet Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Duras Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert électroacoustique – Les jeux de l’ouïe Médiathèque Marguerite Duras 2022-06-25 was last modified: by Concert électroacoustique – Les jeux de l’ouïe Médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras 25 juin 2022 Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris

Paris Paris