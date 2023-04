Concert électroacoustique expérimentale japonaise « Makoto Oshiro » Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Concert électroacoustique expérimentale japonaise « Makoto Oshiro » Maison de la culture du Japon à Paris, 17 mai 2023, Paris. Le mercredi 17 mai 2023

de 20h00 à 20h45

.Public adolescents adultes. payant Grande salle (niveau -3)

Tarif 10 € / réduit 7 € /

adhérent MCJP 5 € La Maison de la culture du Japon à Paris propose des soirées autour de la musique expérimentale et alternative japonaise. Découvrez les concerts et conférences au programme ! Makoto Oshiro est un artiste actif dans le domaine de la création sonore et de l’improvisation, principalement à Tokyo et à Berlin. Pour cette performance live, il improvisera en utilisant toutes sortes d’appareils électroniques, d’instruments qu’il a lui-même fabriqués, d’objets du quotidien, etc., disposés sur la scène, tout autour de lui. Une immersion dans un univers inventif à travers des collages sonores expérimentaux. Autres événements en lien : – Concert de musique électro-expérimentale « Kakuhan », 12/04/2023 – Conférence : Du rock et des cultures musicales alternatives au Japon, 09/05/2023 – Conférence : La musique expérimentale du Japon d’après-guerre, 12/O5/2023 Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/makoto-oshiro https://www.mcjp.fr/fr/informations-pratiques/venir-a-la-mcjp

© Swan Park

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la culture du Japon à Paris Adresse 101 bis quai Jacques Chirac Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Maison de la culture du Japon à Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert électroacoustique expérimentale japonaise « Makoto Oshiro » Maison de la culture du Japon à Paris 2023-05-17 was last modified: by Concert électroacoustique expérimentale japonaise « Makoto Oshiro » Maison de la culture du Japon à Paris Maison de la culture du Japon à Paris 17 mai 2023 Maison de la culture du Japon à paris Paris Paris

Paris Paris