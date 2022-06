CONCERT ÉLECTRO ROCK PAR L’ASSOCIATION ACTIVÉCO DANS LA COUR DU CHÂTEAU DE GOULAINE À HAUTE GOULAINE

2022-09-17 19:30:00 – 2022-09-17 EUR 17 CONCERT DANS LA COUR DU CHÂTEAU DE GOULAINE le samedi 17 Septembre 2022 ! Suite au succès de la première édition, nous avons décidé de réitérer l’expérience en organisant une nouvelle soirée concert ÉLECTRO / ROCK ! Activ’éco dont l’axe est avant tout de développer le local, ne pouvait rêver plus bel écrin pour rassembler :

les habitants de la commune,

ceux des alentours

