Concert Électro Mandingue – Gurvan Loudoux & Amadou Diao « Une journée à Takalédougou »

Finistère En famille, dès 6 mois. Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs, Une journée à Takalédougou évoque en musique la vie d’un village, au sud-ouest du Burkina Faso.

Amadou Diao et Gurvan Loudoux puisent dans la richesse de leurs cultures – traditionnelle pour l’un, électronique pour l’autre – pour nous offrir des compositions originales et nous immerger dans ce petit village d’Afrique de l’ouest, où les griots rythment de leur voix les événements de la vie de ses habitants. Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance et en partenariat avec Très tôt théâtre.

Prévente en ligne sur billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme. culture@quimperle.bzh +33 2 98 96 37 37 https://www.quimperle.bzh/ Espace Benoîte Groult Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

