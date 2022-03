Concert électro Hip-Hop : King Doudou & Bamao Yendé Creil, 7 mai 2022, Creil.

Concert électro Hip-Hop : King Doudou & Bamao Yendé Creil

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07 23:30:00

Creil Oise

7 Conjurons le sort de toutes ces pistes de danse trop longtemps abandonnées avec une soirée aux frontières de la house, du hip-hop et du coupé décalé.

KING DOUDOU

C’est en tant que producteur des titres «Dans Ta Rue» et «Ohlala» de PNL que King Doudou se fait connaître du grand public. Mais c’est surtout un DJ hors pair, à l’origine de deux Boiler Room mémorables avec des DJsets qui naviguent d’un continent à l’autre passant du Baile Funk brésilien au Coupé Décalé ivoirien en passant par la trap.

BAMAO YENDÉ

Bamao Yendé, aux côtés de son équipe de Boukan Records, a amener en France des ambiances qui y avaient jusqu’ici peu le droit de cité, entre House garage, broken beat de Peckham, Kuduro, Highlife et Batida de tous les coins de l’Afrique via Lisbonne et house bouillante branchée sur la sono mondiale.

DIEGLOCKK & TOBEATMAKER

Jeune artiste en provenance de la région parisienne, Dieglockk nous partage des émotions, une image ensoleillée ainsi qu’une introspection de sa vie. Il combine flows rythmés avec refrains mélodieux. Son premier projet »Bloom » sorti le 25 juin 2021, était une première carte de visite montrant un certain potentiel. Accompagné de Tobeatmaker, producteur de ses nouveaux morceaux solaires et lunaires à la fois.

reservation.gam@mairie-creil.fr +33 3 44 72 21 40 https://www.gam-creil.fr/

Creil

