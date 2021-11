Concert – Electro Deluxe Théâtre de l’envol, 22 janvier 2022, Viry-Châtillon.

Concert – Electro Deluxe

Théâtre de l’envol, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Noël approche… vous pouvez dès à présent réserver vos places et les offrir à vos proches ! Electro Deluxe, groupe au groove reconnaissable, se compose de quatre passionnés de musique, avec un son explosif, chaleureux, spontané, qui embarque le public de plus en plus nombreux au fil des années et des concerts. Il revient sur scène avec un nouvel album intitulé Apollo aux sonorités electro 70’s et funky.

A partir de 16,80 €

Le théâtre de l’Envol de Viry-Chatillon accueille Electro Deluxe qui revisite et bouleverse l’héritage jazz, soul, funk sur toutes les scènes mondiales depuis quinze ans.

Théâtre de l’envol 4 rue Danielle Casanova Viry-Chatillon Viry-Châtillon Quartier Port-Aviation Essonne



