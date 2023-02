Concert Electro avec Chico Electrik Coësmes Coësmes Catégories d’Évènement: Coësmes

Ille-et-Vilaine

Concert Electro avec Chico Electrik, 18 février 2023, Coësmes
1 rue des ardoisières

2023-02-18 20:30:00 – 2023-02-18 23:00:00

Ille-et-Vilaine Coësmes Bistrot Lab’ se prépare à une invasion de lasers et de cyber-musique !

Il revient sur scène, de retour d’un étrange futur ! Armé d’une guitare électrique et de synthés analogiques Chico Electrik se donne pour objectif de fusionner big beat électroniques et rock’n roll. Le résultat ? Une musique déjantée, petite sœur de la drum’n bass, cousine de la techno et petite fille du punk, sans oublier un peu d’accordéon au passage !

Poussant l’originalité à son paroxysme, ce beat maker un peu à part tient également à offrir un spectacle visuel, avec une mise en scène futuriste à ne pas manquer !

Prix libre – Restauration sur place et à emporter : Pizza, Panini contact@bistrotlab.fr +33 6 40 65 01 79 http://www.bistrotlab.fr/ Coësmes

