Concert électro-antarctique Muséum d’Histoire Naturelle, 2 juillet 2022, Nantes.

2022-07-02

Horaire : 16:00 17:30

Gratuit : oui 110 placesRéservation conseillée sur : https://www.billetweb.fr/concert-electro-antarctique Tous les âges

A l’occasion de l’inauguration de l’exposition Océan, de l’ouverture du Voyage à Nantes et de l’exposition Ils remontent le temps visible jusqu’au 19 septembre, un temps fort musical est organisé le samedi 2 juillet à 16h. Pendant une heure, laissez-vous embarquer à travers un carnet de voyage dans les cinquantièmes hurlants pour suivre la campagne scientifique Acclimate.Dans cette proposition visuelle, textuelle et musicale, les spectateurs sont invités à embarquer sur le Marion Dufresne pour suivre la campagne Acclimate. Pendant 60 minutes, le sensible et le poétique se mêlent au contenu scientifique et aux enjeux de la recherche en climatologie. Le spectacle tente de rendre compte de la richesse de ces aventures. Sur scène, des paysages intérieurs et extérieurs sont représentés à travers des projections photographiques et vidéos, un récit de vécu intime et émotionnel. La création musicale originale rock/électro/acoustique créée à partir de bruits et de roulements captés sur le navire vient également porter le public dans ce carnet de voyage à travers les cinquantièmes hurlants.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr